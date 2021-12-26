كورونا عربيًا.. المغرب تسجل 532 إصابة جديدة.. والجزائر 261 حالة

سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 956119.

وأشارت وزارة الصحة المغربية، إلى أنها سجلت اليوم حالة وفاة واحدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14828، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 937705.

فيما سجلت الجزائر 261 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا قد بلغ 216.637 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 6 آلاف و 238 حالة.