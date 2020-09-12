سحب رعدية ورؤية تتدنّى.. أجواء "المدينة" يلخصها تنبيه "الأرصاد"

حالة تشمل محافظات العلا والعيص ووادي الفرع وتتواصل إلى 10مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمن نشاطًا للرياح السطحية وسحبًا رعدية وتدنّيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص ووادي الفرع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة العاشرة مساء.