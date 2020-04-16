19 حالة شفاء جديدة من "كورونا" في الكويت

وزير الصحة: إجمالي المتعافين 225 حالة

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 19 حالة جديدة من فيروس "كورونا" المستجد.
وقال: بذلك يرتفع إجمالي الحالات التي تعافت من الفيروس في البلاد إلى 225 حالة.
وكانت الكويت قد قالت أمس الأربعاء إنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 50 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 1405 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 3 حالات وفاة.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441 10:40 AM

وزير الصحة: إجمالي المتعافين 225 حالة

19 حالة شفاء جديدة من "كورونا" في الكويت

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 19 حالة جديدة من فيروس "كورونا" المستجد.
وقال: بذلك يرتفع إجمالي الحالات التي تعافت من الفيروس في البلاد إلى 225 حالة.
وكانت الكويت قد قالت أمس الأربعاء إنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 50 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 1405 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 3 حالات وفاة.

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