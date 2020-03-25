"بوتين" يأمر بالتحقق من جاهزية جيش بلاده للتعامل مع تبعات "كورونا"

"شويغو": سيتم التحقق من جودة إدارة القيادة العسكرية والاتصالات

أعلن وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شويغو، أنه ابتداءً من 25 مارس، وبموجب قرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، سيتم التحقق من استعداد الجيش لحل المشكلات المرتبطة بفيروس "كورونا".

وقال "شويغو": سيتم التحقق من جودة إدارة القيادة العسكرية والاتصالات بين وحدات الجيش في المقاطعات العسكرية الغربية والوسطى، والقوات الجوية الروسية، وقوات الصواريخ الاستراتيجية، ووحدات مكتب سلامة القوات الكيميائية الروسية، والقوات الهندسية، ومنظمات الدعم الطبي الفردية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان وفق "سبوتنيك": الغرض من الكشف هو زيادة مستوى استعداد الوحدات لحل مهام مكافحة عدوى فيروس "كورونا"، إن لزم الأمر.