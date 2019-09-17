وزراء أوقاف عدد من الدول العربية عن "هجومَي أرامكو": عمل جبان غادر

قالوا: ينم عن خبث طوية .. استهداف المملكة هو استهداف لمليار ونصف المليار مسلم

ندّد عددٌ من وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في عددٍ من الدول العربية بالهجوم الإرهابي على معمليْن للنفط في بقيق وخريص، مشيرين إلى أن هذا العمل الإجرامي يستهدف أمن المملكة بقدر ما يستهدف إمدادات الطاقة العالمية، مؤكدين أن استهداف المملكة هو استهداف لمليار ونصف المليار مسلم حول العالم.

جاء ذلك في تصريحات لهم خلال مشاركتهم في أعمال المؤتمر الدوري الثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، الذي تنظّمه وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية تحت عنوان: "فقه بناء الدولة .. رؤية فقهية عصرية"، بمشاركة 57 دولة.

وقال وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية الدكتور محمد مختار جمعة: إن هذا الحادث غاية في الإجرام يستهدف أمن العالم أجمع، مشدداً على أن الجميع يستنكره ويقف مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات لسلامة أراضيها والوقوف في وجه الإرهابيين، ومَن يقف خلفهم من الدول الداعمة للإرهاب والمصدّرة للشر والفوضى.

فيما اعتبر وزير الأوقاف والإرشاد بجمهورية اليمن الدكتور أحمد عطية؛ استهداف المملكة بطائرات مسيَّرة لضرب اقتصادها هو عمل جبان غادر ينم عن خبث طوية هذه الجماعات المتطرفة التي تقف خلفها دولة الإرهاب إيران، موضحاً أن دور القيادات الإسلامية يتعاظم؛ لكون المستهدف هي البلاد التي حملت لواء الإسلام ونصرة قضاياه ورعاية أطهر وأقدس الأماكن وأحبها إلى الله.

من جانبه، أكّد وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بجمهورية موريتانيا الدكتور الداه ولد سيد أعمر طالب؛ أن استهداف منشآت النفط بالمملكة تقف خلفه جماعات تدعمها دولة تضمر عداءها الصريح للمسلمين عموماً وللمملكة خصوصاً، داعياً الدول الإسلامية إلى الوقوف خلف المملكة لمواجهة والتصدي لهذه الجماعات الباغية.

وفي ختام تصريحاتهم أكّدوا أن المملكة لن تثنيها هذه الأعمال الإجرامية عن مواصلة المسير في حربها ضدّ الجماعات المتطرفة ومَن يقف خلفها، منوّهين بحق المملكة الكامل في اتخاذ كل الإجراءات في الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.