أمانة عسير تهيئ الحدائق والمرافق العامة لاستقبال الزوار في العيد

تعقيم وتطهير الجلسات والممرات.. وتطبيق الإجراءات الاحترازية

أكملت أمانة منطقة عسير وبلدياتها استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى لهذا العام، من خلال تهيئة أكثر من ٣٠٠ حديقة ومتنزهاً عاماً على مستوى المنطقة.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: الأمانة وبلدياتها قد قامت ضمن خطتها بتهيئة الحدائق والمنتزهات والتي شملت أعمال تعقيم وصيانة المرافق العامة لتكون جاهزة لاستقبال مرتاديها مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما قامت بنشر عدد من لوحات تهاني العيد؛ لمشاركة الأهالي فرحتهم بيوم العيد.

وأضاف: تم تعقيم وتطهير المرافق العامة والجلسات والممرات، إضافة إلى الأعمال اليومية ‏لمعالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال نظافة الساحات وتجميل المظهر العام، ومعالجة عدد من الشوارع، وصيانة الإنارة في الطرقات.

وكشف عن استمرار تكثيف أعمال النظافة العامة في الشوارع والميادين والأحياء، للحفاظ على النظافة العامة.

ودعت أمانة المنطقة الجميع إلى المحافظة على الحدائق والألعاب والمرافق العامة التي وُجدت من أجلهم وعدم العبث بها ورمي المخلفات بالأماكن المخصصة.