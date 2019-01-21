تقرير يفضح خداع الحوثيين.. 688 خرقاً لهدنة الحديدة وتلغيم الممرات البرية

استهداف منازل المواطنين والأماكن العامة

كشف تقرير أصدرته خلية التنسيق في مركز العمليات المتقدم بمحور الحديدة اليوم (الاثنين)، أن 688 خرقاً لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة منذ سريان الهدنة في الفترة من 18 ديسمبر إلى 19 يناير 2019، تسببت في مقتل وإصابة 410 مدنيين.

وأفادت "الخلية" بأن هذه الخروقات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية أدت إلى مقتل 48 مواطناً وإصابة 362 آخرين جراحات بعضهم خطيرة.

وأضافت وفقاً لـ"سبتمبر نت"، أن الخروقات الحوثية مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة، وتستهدف منازل المواطنين والأماكن العامة ومواقع الجيش.

ولفت إلى أن الميليشيا الانقلابية مستمرة في تعزيز مواقعها الدفاعية عن طريق زراعة الألغام، وحفر الخنادق والممرات البرية عند المداخل والمواقع الرئيسة.

وبينت أن الميليشيا تهدف من خلال هذه الخروقات المتزايدة إلى استفزاز قوات الجيش الوطني والتحالف العربي في تعمد واضح منها لإفشال اتفاق ستوكهولم.

وطالبت "الخلية" مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث، باتخاذ الخطوات اللازمة والجدية للضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية لتتوقف فوراً عن هذه الانتهاكات والخروقات والالتزام بالاتفاق الذي تقوده الأمم المتحدة بخصوص الحديدة.