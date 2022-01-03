"الزامل" يوجِّه بتمديد ساعات العمل بمكتبة الملك فهد الوطنية لمدة 12 ساعة

استجابة لرغبة روّادها في الاستفادة من الكم الهائل من أوعية المعلومات التي توفرها

وجَّه الأمين العام المكلف لمكتبة الملك فهد الوطنية، الدكتور منصور بن عبد الله الزامل، بتمديد فترة استقبال مستفيدي المكتبة من الساعة الـ8 صباحًا حتى الـ8 مساء بدءًا من اليوم الاثنين، مبينًا أن ذلك يأتي استجابة لرغبة رواد المكتبة والمستفيدين منها في تمديد فترة عملها للاستفادة من الكم الهائل من أوعية المعلومات التي توفرها.

وتفصيلاً، طالب الدكتور "الزامل" الإدارات والموظفين ببذل المزيد من الجهود لاستقبال المستفيدين والزائرين وطلبة العلم خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، والسعي لتقديم التسهيلات كافة لهم في منظومة الخدمات التي تقدمها المكتبة.. مشددًا على الحرص على اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة.

واختتم "الزامل" حديثه بالقول: إن مكتبة الملك فهد الوطنية ماضية في تحقيق رغبات المستفيدين وتطلعات المسؤولين، ويسعدها أن تتلقى الاقتراحات عبر قنوات التواصل الاجتماعي، أو عبر أيقونة "اتصل بنا" بموقع المكتبة.