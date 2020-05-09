إسبانيا.. انخفاض جديد بوفيات كورونا وإجمالي الإصابات يرتفع لـ223,578

أعلنت عن 179 وفاة جديدة ليرتفع العدد الكلي للوفيات بالفيروس إلى 26478

سجلت إسبانيا اليوم انخفاضًا جديدًا بعد الوفيات بكورونا؛ حيث أعلنت وزارة الصحة الإسبانية عن 179 وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 26478 حالة.

وعن الإصابات قالت الوزارة: تسجيل 721 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 223,578 حالة.

إسبانيا فيروس كورونا الجديد

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09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 01:20 PM

أعلنت عن 179 وفاة جديدة ليرتفع العدد الكلي للوفيات بالفيروس إلى 26478

إسبانيا.. انخفاض جديد بوفيات كورونا وإجمالي الإصابات يرتفع لـ223,578

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سجلت إسبانيا اليوم انخفاضًا جديدًا بعد الوفيات بكورونا؛ حيث أعلنت وزارة الصحة الإسبانية عن 179 وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 26478 حالة.

وعن الإصابات قالت الوزارة: تسجيل 721 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 223,578 حالة.

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إسبانيا فيروس كورونا الجديد

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