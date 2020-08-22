"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

يصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمرّ حتى الساعة السابعة مساء

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - العلا - العيص - المهد - بدر – ينبع؛ تستمر حتى الساعة السابعة مساء.