"الخثلان": الاعتكاف لا يصح في البيوت ومن واظب عليه سيُكتب له أجره

قال: يمكن للمسلم أن يفعل في بيته ما كان يفعله في معتكفه بغير نية الاعتكاف

أكد عضو هيئة كبار العلماء سابقاً، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الدكتور سعد الخثلان، أن من شروط صحة الاعتكاف أن يكون في مسجد، وقد نقل الإجماع على ذلك، مشيراً إلى أن من كان اعتاد فيما مضى الاعتكاف فيكتب أجره كاملاً.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه عبر موقع "تويتر" أشار فيها إلى سؤال الناس في الظروف الحالية عن حكم الاعتكاف في البيوت في ظل إغلاق المساجد.

وبين "الخثلان"، أنه لا يصح الاعتكاف بالبيوت، موضحاً أنه يمكن للمسلم أن يفعل في بيته ما كان يفعله في معتكفه في المسجد لكن بغير نية الاعتكاف.