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‪ "تشينج" أعرب عن أمله أن "ذا لاين" ستفتح مستقبلاً أفضل للجميع

السفير الصيني من "نيوم": اخترت زيارتها لأنها تمثل رؤية 2030

نوه السفير الصيني لدى الرياض السيد تشن وي تشينج بمشروع نيوم الذي وصفه بأنه يمثل رؤية المملكة، معربًا عن أمله أن ذا لاين ستفتح مستقبلاً أفضل للجميع.



جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بتويتر قال فيها: "لقد وصلتُ للتو إلى ‫نيوم لزيارة خاصة قصيرة وهذه هي زيارتي الأولى خارج العاصمة الرياض منذ عام، مؤكدًا أن سبب اختياره لزيارة نيوم لأنها تمثل ‫رؤية 2030 والمستقبل والطموحات.



واختتم- تغريدته: نتمنى نجاح رؤية قيادة المملكة وشعبها، ونؤمن بأن THE LINE ستفتح مستقبلاً أفضل للجميع.