جدة تحتضن ورشة متخصّصة في هندسة الأفكار الريادية الابتكارية

تنظّمها منظومة "عالم ريادي" مساء الإثنين المقبل .. والتسجيل مجاني

تنظّم منظومة "عالم ريادي" ورشة مجانية متخصّصة، بعنوان "هندسة الأفكار الريادية الابتكارية"، في إطار مبادرتها التي تحمل اسم "مبتكرو الريادة"، والهادفة إلى دعم وتشجيع شباب وشابات الأعمال على طرح أفكارهم الريادية وتحويلها إلى مشروعات ذات منفعة وجدوى اقتصادية.

وتقدم ورشة العمل الدكتورة فاتن البريكان؛ مستشار مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، ووكيل عمادة شؤون الطلاب للخريجات في جامعة الملك عبدالعزيز، وذلك على مدى ثلاث ساعات مساء الإثنين المقبل.

تأتي هذه الورشة ضمن مبادرات منظومة "عالم ريادي" (ryadiy.com) التي تعد أول منصّة افتراضية تقنية من نوعها لدعم رواد الأعمال وتبني أصحاب الأفكار الإبداعية التي تستمد إستراتيجيتها من رؤية 2030، والساعية لإيجاد بيئة حاضنة ومواتية لريادة الأعمال، وتشجيع الأعمال المبتكرة للعمل عليها، ونشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم الابتكار والأفكار الإبداعيّة، إلى جانب زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير مزيد من فرص العمل عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتتماشي المنصّة مع رؤية المملكة في توظيف تقنية المعلومات والحلول غير التقليدية من خلال الخدمات والمعلومات والتقنية والإبداع بعيداً عن الطرق التقليدية.

ويمكن التسجيل في الورشة من خلال الرابط: https://www.ryadiy.com/invitations.