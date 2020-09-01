وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياُ من نظيره الياباني

الجانبان استعرضا المستجدات الإقليمية والدولية

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية اليابان موتيجي توشيميتسو.



وشهد الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى استعراض المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها برنامج رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين وجهودها بهذا الخصوص.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

0

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442 02:40 PM

الجانبان استعرضا المستجدات الإقليمية والدولية

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياُ من نظيره الياباني

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 284

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية اليابان موتيجي توشيميتسو.



وشهد الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى استعراض المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها برنامج رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين وجهودها بهذا الخصوص.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020