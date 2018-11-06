شاهد .. صورًا معبِّرة لخادم الحرمين أثناء ترحيب أهالي القصيم بزيارته

أظهرت تبادلاً للأحاديث وتفاعل الملك مع كلام المواطنين

بثت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم (الثلاثاء) مجموعة صور معبرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أثناء ترحيب أهالي القصيم بزيارته - حفظه الله – لمنطقتهم، وقدوم بعضهم للسلام عليه عقب وصوله إلى القصيم.

وأظهرت الصور تبادل خادم الحرمين الأحاديث والابتسامات مع المواطنين الذين قَدِموا للسلام عليه، كما وثق عددًا منها اهتمام الملك سلمان بالاستماع إلى كلام المواطنين، وتفاعله - رعاه الله - معهم.

وكان الآلاف من أبناء منطقة القصيم قد احتشدوا على جانبَيْ الطريق للترحيب بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أثناء مرور موكبه عقب وصوله مساء اليوم إلى منطقة القصيم.

وكان في استقبال الملك سلمان في مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي بمنطقة القصيم الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.