"مختبر أمانة عسير" يستقبل 824 عيّنة أغذية خلال ديسمبر الماضي

بهدف الكشف عليها وتحليلها ومقارنتها بالمواصفات القياسية السعودية

استقبل مختبر سلامة الأغذية بأمانة منطقة عسير، خلال شهر ديسمبر الماضي، 824 عيّنة من الأغذية المختلفة؛ بهدف الكشف عليها وتحليلها ومقارنتها بالمواصفات القياسية السعودية.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي؛ أن المختبر قام خلال الشهر الماضي بمطابقة 824 عيّنة لمواد غذائية مختلفة، وصل عدد العيّنات المطابقة منها 716 بنسبة 87% وعدد العيّنات غير المطابقة 108 بنسبة 13%، كما جرى فحص 557 عيّنة من العسل، ووصلت نسبة العيّنات المتطابقة فيها إلى 88%، ونسبة العيّنات غير المتطابقة نحو 12%.

ولفت الحميدي؛ إلى أن عدد العيّنات التي تمّ الكشف عليها في قسم الميكروبيولوجي بلغ 227 عيّنة نسبة العيّنات المطابقة 81%، ونسبة 19% عيّنة غير المطابقة، كما تمّ الكشف عن متبقيات المبيدات العشوائية من أسواق الخضراوات والفواكه والمراكز التجارية، وكانت نسبة التطابق 100%.

وأضاف الحميدي؛ أنه بعد زيادة ملوّثات الغذاء المختلفة، وانتشار وسائل الغش بدرجة كبيرة التي أصبحت تنفّذ بوسائل وطرق علمية يصعب اكتشافها بالطرق التقليدية؛ الأمر الذي ألقى على عاتق المختبرات مهامّ رقابية ذات طابع علمي دقيق، مؤكداً أن المختبر من خلال الخطة المستقبلية سيقدّم مزيداً من الاختبارات في الكشف عن جودة العسل والسموم الفطرية والفحص الجرثومي الميكروبيولوجي للأغذية، إلى جانب الكشف عن مصادر اللحوم من خلال جهاز البصمة الوراثية PCR، موضحاً أن دور المختبر في فحص وتحليل الغذاء حجر الأساس في جميع أعمال الرقابة الصحية، مؤكداً وجود كوادر مدرّبة على العمل ومتابعة العيّنات وتقديم النتائج الدقيقة.

جديرٌ بالذكر، أن مختبر أمانة عسير يستقبل كثيراً من العيّنات المتنوعة، مثل: العسل والأطعمة والمواد المتنوّعة لفحصها والتأكّد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية حرصاً لتوفير غذاءٍ آمن وصحي.