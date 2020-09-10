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إجمالي الإصابات 38 ألفًا ووصل عدد الضحايا 556

كورونا في أذربيجان: 142 إصابة جديدة ووفاة واحدة وتعافي 150

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سجلت أذربيجان 142 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، وتعافي 150 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلًا عن مقرّ العمليات لدى مجلس الوزراء، بأنه تم تسجيل إجمالي 37 ألفًا و874 حالة إصابة في البلاد، وتعافى 35 ألفًا و269 مصابًا، فيما توفّي 556 مريضًا، ويستمرّ علاج 2049 مريضًا حاليًّا لدى المستشفيات.