كوريا الجنوبية: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 9 آلاف و661 شخصاً

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، تسجيل 78 حالة اصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 9 آلاف و661 شخصاً.
وأكدت السلطات الصحية في البلاد وفاة 6 حالات إضافية بسبب الفيروس؛ ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 158 حالة، وفقاً لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد
بعد تسجيل 78 إصابة جديدة
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، تسجيل 78 حالة اصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 9 آلاف و661 شخصاً.
وأكدت السلطات الصحية في البلاد وفاة 6 حالات إضافية بسبب الفيروس؛ ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 158 حالة، وفقاً لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.