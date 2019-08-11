‏تعرف على الوظائف الخدمية الخمسة للعاملين في الحرم المكي قديماً

هدفت جميعها إلى خدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم

هناك خمسة وظائف خدمية كان يعمل بها القائمون في المسجد الحرام قديماً تهدف جميعها لخدمة الحجاج والمعتمرين والزائرين؛ بهدف التيسير عليهم، وبحثاً عن الأجر والثواب، ومن أبرز تلك الوظائف التي كانت: "السقاية، والوقاد، والفراش، والبواب، وخدّام الحرم".

وتقوم وظيفة السقاية على السقائين أو الزمازمة، والذين يعملون على استخراج الماء من بئر زمزم وعدد من الآبار الأخرى، وسكبه في أحواض وبرك للغسيل منه والشرب، أما وظيفة الوقاد فهو من يقود بإشعال الأتاريك والقناديل ليلاً، ويقوم بصيانتها وتنظيفها.

فيما تقوم وظيفة الفراش على تنظيف وتكنيس الأوساخ داخل أروقة الحرم وأسطحه وحول أبوابه، وفتح أبواب المسجد والاهتمام بجرار ماء زمزم والمشاركة بغسيل الكعبة، ومن الوظائف التي كانت قائمة في الحرم قديماً البواب وهو من يلزم ويحرس الأبواب ليلاً ونهاراً.