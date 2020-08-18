وزير الخارجية يُجري اتصالًا هاتفيًّا بنظيرته الأسترالية

بَحَثا علاقات البلدين وتعزيز أوجه التعاون المشترك

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، بوزيرة خارجية أستراليا ماريس بين.

وشَهِد الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك، وبرنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.