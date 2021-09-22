"الصحة": مراكز لقاحات كورونا بجميع مناطق ومحافظات المملكة في خدمتكم خلال إجازة اليوم الوطني

أكدت وزارة الصحة أن مراكز لقاحات كورونا بجميع مناطق ومحافظات المملكة تواصل العمل خلال إجازة اليوم الوطني، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" أو تطبيق "توكلنا" للحصول على لقاح كورونا؛ حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومشددةً في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وكانت قد أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 54 حالة مؤكدة وتعافي 61 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2345 حالة؛ منها 303 حالات حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 546735 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 535711 حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 7 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8679 حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.