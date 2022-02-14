البنك الإسلامي للتنمية يقدم نحو 338 مليون دولار لمشاريع بالدول الأعضاء

وافق على إنشاء الصندوق الائتماني لأفغانستان لإيصال المساعدات الإنسانية

عقد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية أمس، اجتماعه الدوري الـ344، برئاسة رئيس البنك الدكتور محمد سليمان الجاسر.

ووافق المجلس خلال الاجتماع على قيام البنك الإسلامي للتنمية بإنشاء وتشغيل الصندوق الائتماني الإنساني لأفغانستان كصندوق استئماني يديره البنك؛ حيث قرر مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي مؤخرًا، إنشاء صندوق استئماني للشؤون الإنسانية لأفغانستان تحت إدارة البنك الإسلامي للتنمية؛ ليكون بمثابة وسيلة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.

ورحّب المجلس بقيام منظمة التعاون الإسلامي بدعوة الدول الأعضاء في المنظمة والمؤسسات المالية الإسلامية والجهات المانحة والشركاء الدوليين الآخرين، إلى الإعلان عن تعهدات ومساهمات للصندوق وإيصال المساعدات الإنسانية لأفغانستان.

واعتمد المجلس تمويلات جديدة بلغت 337.6 مليون دولار أمريكي لمشروعات تنموية في قطاعات التكوين المهني والنقل والزراعة في كل من غينيا، وكوت ديفوار، والسنغال.. كما أجاز مشروع جدول أعمال الاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجلس محافظي البنك، الذي سيُعقد بجمهورية مصر العربية في يونيو 2022.

واطلع المجلس على آخر الأنشطة المتعلقة بالزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك وخطة واستراتيجية التمويل لعام 2022، بالإضافة إلى نتائج المقارنة المرجعية بين المصروفات الإدارية للبنك الإسلامي للتنمية ومثيلاتها ببنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى.

واستعرض التقرير العاشر حول إجراءات إدارة استمرارية الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للتخفيف من آثار جائحة كوفيد-19 على سلامة الموظفين وعمليات البنك، وكذلك تقرير المرحلة العاشرة لبرنامج مجموعة البنك الاستراتيجي للتأهب والاستجابة لجائحة كوفيد-19.

ويأتي في مقدمة تفاصيل المشروعات التنموية التي اعتمدها المجلس خلال اجتماعه الدوري الـ344: تقديم تمويل بقيمة 27.6 مليون دولار أمريكي لدعم تطوير مشروع التعليم التقني والمهني (المرحلة الثانية)، في إطار برنامج المدارس الإقليمية للفنون والحرف في جمهورية غينيا، ومن شأن المشروع أن يعزز تنمية رأس المال البشري بزيادة فرص الحصول على التعليم والتدريب المهني من خلال بناء وتجهيز مدرستين للتعليم والتدريب التقني والمهني بسعة 800 طالب.

وسيعزز جودة التدريب المهني وملاءمة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل من خلال إدخال ثلاث مهن جديدة (الأغذية الزراعية، والتعدين، والحِرَف اليدوية)، إضافة إلى تدريب 140 من الأكاديميين والإداريين في المناطق المستهدفة.. وتقديم تمويل بقيمة 40 مليون دولار أمريكي لمشروع التنمية المائية الزراعية (المرحلة الثالثة) في منطقتي ساساندرا العليا وفوميجر في كوت ديفوار؛ حيث يسهم في زيادة دخل الجهات الفاعلة على امتداد سلسلة قيمة الأرز وضمان الأمن الغذائي، وزيادة إنتاج الأرز بمقدار 20 ألف طن، وتسويق المنتجات البستانية بحجم يصل إلى 6156 طنًّا ومنتجات الأسماك بحجم 780 طنًّا، إلى جانب رفع إنتاج الخضروات (الطماطم) من 10 إلى 18 طنًّا/ هكتار.

كما اعتمد الاجتماع تقديم تمويل بقيمة 270 مليون دولار أمريكي لإنشاء طريق لوغا-غاندون (41 كم) وهو جزء من طريق داكار- سانت لويس السريع في السنغال؛ حيث يتوافق ذلك مع استراتيجية البنك العشرية، وسياسة البنك الخاصة بمشاريع النقل؛ فيما يهدف هذا المشروع إلى دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التماسك الوطني والتكامل الإقليمي؛ حيث من المتوقع أن يحقق عند اكتماله وفورات في تكلفة تشغيل السيارات ووقت السفر، إلى جانب تحسين الحصول على الخدمات والمرافق الاجتماعية، بالإضافة إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان.