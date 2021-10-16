وزير الرياضة قبل لقاءي النصر والهلال في ربع نهائي آسيا: كل التوفيق لممثلي الوطن

أعلن وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل دعمه لناديي النصر والهلال قبل خوضهما مباريات دور ربع نهائي أبطال آسيا.

وقال الوزير عبر حسابه في تويتر : كل التوفيق لممثلي الوطن

#النصر و #الهلال في مواجهاتهما اليوم ضمن منافسات ربع نهائي أبطال آسيا،

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الوحدة الإماراتي مساء اليوم، فيما سيلتقي الهلال نظيره برسيولبس الإيراني.