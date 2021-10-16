وزير الرياضة قبل لقاءي النصر والهلال في ربع نهائي آسيا: كل التوفيق لممثلي الوطن

أعلن وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل دعمه لناديي النصر والهلال قبل خوضهما مباريات دور ربع نهائي أبطال آسيا.
وقال الوزير عبر حسابه في تويتر : كل التوفيق لممثلي الوطن
#النصر و #الهلال في مواجهاتهما اليوم ضمن منافسات ربع نهائي أبطال آسيا،
ويستعد النصر لمواجهة نظيره الوحدة الإماراتي مساء اليوم، فيما سيلتقي الهلال نظيره برسيولبس الإيراني.

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16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443 03:12 PM

وزير الرياضة قبل لقاءي النصر والهلال في ربع نهائي آسيا: كل التوفيق لممثلي الوطن

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل دعمه لناديي النصر والهلال قبل خوضهما مباريات دور ربع نهائي أبطال آسيا.
وقال الوزير عبر حسابه في تويتر : كل التوفيق لممثلي الوطن
#النصر و #الهلال في مواجهاتهما اليوم ضمن منافسات ربع نهائي أبطال آسيا،
ويستعد النصر لمواجهة نظيره الوحدة الإماراتي مساء اليوم، فيما سيلتقي الهلال نظيره برسيولبس الإيراني.

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