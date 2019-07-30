رئيس "العسكري السوداني" يتعهد بمحاسبة فورية لقتلة تلاميذ الأبيض

"البرهان" وصف ما حدث بالمؤسف والحزين

تعهّد رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، بإجراء محاسبة فورية بعد مقتل ما لا يقل عن أربعة تلاميذ بالرصاص خلال فضّ احتجاج في مدينة الأبيض أمس.

ووفقاً لـ"رويترز" وصف "البرهان" ما حدث في الأبيض بالأمر المؤسف والحزين.

وقال: "إن قتل المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض، وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة".