برعاية "سبق".. 11 أغسطس انطلاق مهرجان "عيون" للتسوق والترفيه.. فعاليات وجوائز

من نوعه في المملكة الذي يجمع بين التسوق والترفيه

بحضور عدد من الإعلاميين والصحفيين ورجال الأعمال والمجتمع، عُقد مؤتمر صحفي للإعلان عن فعاليات مهرجان عيون للتسوق والترفيه بالرياض، برعاية "سبق" إلكترونيًّا.

وبدأ المؤتمر الذي قدّمته مديرة العلاقات العامة الإعلامية إيمان الرجب، بكلمة ترحيبية ألقاها المشرف العام إبراهيم الخليفة موضحًا في كلمته أنه يتم التجهيز للمهرجان الأول من نوعه في المملكة الذي يجمع بين التسوق والترفيه، ويتضمن فعاليات عدة من ضمنها بطولة بلايستيشن فيفا ٢١ وبطولة "ببجي" موبايل وعدد من الألعاب المتنوعة وعروض الخفة المتنقلة وعروض الهولوجرام اليومية.

وذكر الخليفة أن بإمكان الزوار الاستمتاع بسوق متنوع لأكثر من "٢٥٠ بوث" من المتاجر العربية والعلامات التجارية السعودية والأسر المنتجة الذين تم تخصيص أركان لمنتجاتهم.

من جانبه ذكر الراعي الاستراتيجي للمهرجان شركة الطخيم للعقارات، خالد الطخيم، أنه حرَص على المشاركة في المهرجان من باب دعم الشباب السعودي، إضافة لتفرد المهرجان بميزات غير مسبوقة وتعدد الأنشطة والبرامج المقدمة فيه.

وعُرض على هامش المؤتمر فيديوهات تعريفية مشوقة تشرح الفعاليات المقامة والمسابقات الترفيهية الممتعة والجاذبة للزوار والتي يتضمن كل منها جوائز بقيمة 50 ألف ريال، وذلك تحت شعار "كل ما تتمناه وأكثر".

وفي ختام المؤتمر، تمت الإجابة على جميع استفسارات وأسئلة الصحفيين.

الجدير بالذكر أن المهرجان سينطلق في درة الرياض من 11 أغسطس ولمدة عشر أيام، وستفتح أبوابه للزوار من الرابعة عصرًا حتى الثانية بعد منتصف الليل.