"الغذاء والدواء" تنصح بضرورة استخدام واقي الشمس بعد منتجات تقشير البشرة

قالت: لأنها تصبح أكثر حساسية لأشعة الشمس.. يُفضّل استخدام المرطبات باستمرار

نصحت الهيئة العامة، بضرورة استخدام واقي الشمس، بعد منتجات تقشير البشرة.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تنصح #الغذاء_والدواء باستخدام واقي الشمس بعد منتجات تقشير البشرة؛ لأنها تصبح أكثر حساسية لأشعة الشمس.

وأضافت: يُنصح باستخدام واقيات الشمس ذات عامل حماية 30 وما فوق، وكذلك استخدام مرطبات البشرة باستمرار.