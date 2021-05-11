"الغذاء والدواء" تنصح بضرورة استخدام واقي الشمس بعد منتجات تقشير البشرة

قالت: لأنها تصبح أكثر حساسية لأشعة الشمس.. يُفضّل استخدام المرطبات باستمرار

نصحت الهيئة العامة، بضرورة استخدام واقي الشمس، بعد منتجات تقشير البشرة.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تنصح #الغذاء_والدواء باستخدام واقي الشمس بعد منتجات تقشير البشرة؛ لأنها تصبح أكثر حساسية لأشعة الشمس.

وأضافت: يُنصح باستخدام واقيات الشمس ذات عامل حماية 30 وما فوق، وكذلك استخدام مرطبات البشرة باستمرار.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

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11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442 07:13 PM

قالت: لأنها تصبح أكثر حساسية لأشعة الشمس.. يُفضّل استخدام المرطبات باستمرار

"الغذاء والدواء" تنصح بضرورة استخدام واقي الشمس بعد منتجات تقشير البشرة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نصحت الهيئة العامة، بضرورة استخدام واقي الشمس، بعد منتجات تقشير البشرة.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تنصح #الغذاء_والدواء باستخدام واقي الشمس بعد منتجات تقشير البشرة؛ لأنها تصبح أكثر حساسية لأشعة الشمس.

وأضافت: يُنصح باستخدام واقيات الشمس ذات عامل حماية 30 وما فوق، وكذلك استخدام مرطبات البشرة باستمرار.

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الهيئة العامة للغذاء والدواء

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