"الغذاء والدواء" تنصح بضرورة استخدام واقي الشمس بعد منتجات تقشير البشرة

نصحت الهيئة العامة، بضرورة استخدام واقي الشمس، بعد منتجات تقشير البشرة.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تنصح #الغذاء_والدواء باستخدام واقي الشمس بعد منتجات تقشير البشرة؛ لأنها تصبح أكثر حساسية لأشعة الشمس.
وأضافت: يُنصح باستخدام واقيات الشمس ذات عامل حماية 30 وما فوق، وكذلك استخدام مرطبات البشرة باستمرار.الهيئة العامة للغذاء والدواء
قالت: لأنها تصبح أكثر حساسية لأشعة الشمس.. يُفضّل استخدام المرطبات باستمرار
نصحت الهيئة العامة، بضرورة استخدام واقي الشمس، بعد منتجات تقشير البشرة.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تنصح #الغذاء_والدواء باستخدام واقي الشمس بعد منتجات تقشير البشرة؛ لأنها تصبح أكثر حساسية لأشعة الشمس.
وأضافت: يُنصح باستخدام واقيات الشمس ذات عامل حماية 30 وما فوق، وكذلك استخدام مرطبات البشرة باستمرار.