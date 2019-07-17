أخصائي آثار لـ"سبق": مسابقة توثيق التراث الصناعي خطوة مميزة ورائدة بهذا المجال

قال إن السعودية لم تكن متلقية للثقافات الصناعية إنما كانت مشاركة

يأتي الإعلان عن إطلاق مسابقة وزارة الثقافة لتوثيق التراث الصناعي تأكيدًا على أن من أهم أولويات الوزارة الحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية التي تُختزل في كثير من الصناعات ذات البُعد الاجتماعي والثقافي، وشوهدت على مراحل وفترات زمنية مهمة، بدأت ببداية الدولة السعودية الأولى حتى الآن.

وفي التفاصيل، أوضح محمد بن حمد النجم، أخصائي الآثار والمتاحف، أن هذا الرافد الاقتصادي والشاهد الحضاري جدير بالتوثيق والتعريف به محليًّا وعالميًّا، وتلك المسؤولية الكبيرة يتطلب تحقيق أهدافها تعاونًا وتنافسًا لإعادتها لدائرة الضوء من جديد، وهو ما تهدف له الوزارة من خلال تلك المسابقة التي تنتظر متسابقيها بشغف بالغ.

ووصف "النجم" المسابقة بالخطوة المهمة والموفقة التي عمدت إليها وزارة الثقافة لطرح هذه المسابقة، وذلك بتسجيل وتوثيق التراث الصناعي للمملكة العربية السعودية، وهو لا شك يأتي ضمن منظومة متكاملة للاهتمام بموروث بلادنا الغالية كافة، ويحقق الأهداف الثقافية التي رمت إليها حكومتنا الرشيدة في تحقيق أهداف سامية، تندرج ضمن رؤية 2030.

وقال "النجم" في تصريح إلى "سبق": إنها خطوة مميزة ولماحة في تسليط الضوء على هذا الفرع من مظاهر البلاد الصناعية، ولاسيما أن هذا الموروث لم يلقَ الاهتمام الكافي، والمملكة العربية السعودية -كما يعلم الجميع- لم تكن متلقية للثقافات الصناعية، إنما كانت مشاركة في هذا المنتج الإنساني، بل أبدع أهلها في خلق صناعة مميزة في كثير من المجالات، خاصة فيما يهم حياتهم اليومية.

وأكد أن منطقة تبوك مثلاً تضم الكثير من المعامل المختصة بإنتاج المعادن والفخار والمواد الحجرية ومصانع الأدوات الزراعية، ومما يستخدم من أدوات ووسائل تساعد في تيسر الأعمال اليدوية في الحياة اليومية. وإذا كانت المنطقة قد تنوعت في بيئاتها البحرية أو الداخلية فهي قد تنوعت في صناعاتها البحرية أو الزراعية، أو حتى ما يستخدمه البادية من أدوات، سواء ما يتعلق ببناء البيوت أو الأدوات التي تساعد على استنباط الماء من الآبار، أو حتى أدق الأدوات التي تستخدم في الطهي، أو حفظ المياه وتخزينها، أو حتى تخزين المواد الغذائية، أو غيرها مما يهم الإنسان في حياته اليومية.

وعدَّد "النجم" أهم المكتسبات من تلك المسابقة بالقول: لا شك أنه بتوثيق المواقع، وتسليط الضوء على منتجاتها، ستُقدَّم خدمة عظيمة للأجيال بالتعريف بما حوته المملكة العربية السعودية من مظاهر هي غاية في الأهمية، ومنجزات تفاخر بها الأمم، خاصة تلك التي تمت في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، أو ما تم إنشاؤه من منجزات صناعية لاحقة، منها ما انتهى دوره الحيوي، لكنه بقي مَعلمًا مهمًّا، يسطر للأجيال ما واجهته بلادنا من تحديات، وما تم في سبيل تذليل المعوقات التي اعترضت تنمية البلاد.. وفي ذلك -لا شك- تنمية للوطنية، واستشعار المنجزات السابقة، وكذلك توثيقها ومعرفة مواقعها، والكشف عن محتواها، وتأهيلها لتكون رافدًا للسياحة الوطنية، وتفعيلها لتكون ذات مردود ثقافي واقتصادي على البلاد؛ وبالتالي مشاركة الأمم في إبراز المنتجات الصناعية كموروث إنساني.