رئيس الوزراء الفرنسي يحذّر من موجة عنيفة لـ "كورونا"

"لو دريان": مازلنا نحاول إعادة 30 ألف مواطن للبلاد

حذّر رئيس الوزراء الفرنسي، اليوم الجمعة، مما سمّاه الموجة العالية للغاية التي تجتاح فرنسا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19".

من ناحيته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان؛ اليوم الجمعة، إن فرنسا لا تزال تحاول إعادة 30 ألفاً من مواطنيها من الخارج بسبب فيروس كورونا.

وأضاف "لو دريان"؛ لراديو أوروبا 1، إن فرنسا أعادت الأسبوع الماضي نحو 100 ألف شخص إلى الوطن.

ويستمر وباء "كوفيد-19" في حصد الأرواح وتسجيل إصابات جديدة حول العالم وتغيير خريطة البؤر الأكبر من يوم ليوم.

وأودى فيروس كورونا حتى اللحظة بحياة نحو 24093 شخصاً حول العالم، في حين بلغ عدد الإصابات 532926 حتى السادسة والنصف صباحاً بتوقيت جرينتش.

وبلغ عدد الحالات التي شفيت 124387 عالمياً، في حين عدد الحالات النشطة يبلغ 384446 من ضمنها 19655 حالة حرجة.