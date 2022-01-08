"الأرصاد" عن الحالة الماطرة: متوسطة إلى غزيرة والزخات حاضرة

"كومي" يوضح أنها قد تكون مصحوبة بجريان الأودية والسيول

نبه مدير عام إدارة توقعات الطقس والمناخ بالمركز الوطني للأرصاد حمزة كومي، من الحالة الجوية الماطرة؛ حيث ستشهد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وقد تُصحب بزخات البرد وجريان للأودية والسيول على بعض المناطق.

ودعا "كومي" الجميع إلى التقيد بالإرشادات ومتابعة معلومات الطقس الصادرة من المركز.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد دعت الجميع إلى توخي الحيطة والحذر وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من الأحد وحتى الثلاثاء المقبل.

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى تأثر مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة) بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول.

ودعا المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، الجميع إلى توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلَنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظًا على سلامتهم؛ مؤكدًا جاهزية الدفاع المدني لتنفيذ الخطط والتدابير اللازمة للحالات المطرية.