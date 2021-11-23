أمن الطرق: إغلاق جزئي لطريق "الرين - بيشة" لأعمال الازدواجية

القوات الخاصة أصدرت تنبيهاً: ابتداءً من 8 صباحاً حتى الرابعة عصراً

نبّه أمن الطرق مستخدمي طريق الرين - بيشة في كلا الاتجاهين، بوجود إغلاق جزئي عند العلامة الكيلومترية 279/30 الواقعة ضمن النطاق الإشرافي لمركز انطلاق دوريات مركز قمران؛ لغرض أعمال ازدواجية الطريق، وذلك صباح اليوم .

وقالت القوات الخاصة لأمن الطرق عبر حسابها في تويتر: تنبيه بوجود إغلاق جزئي لطريق الرين - بيشة عند العلامة الكيلومترية 279/30 صباح اليوم الثلاثاء؛ اعتبارًا من الساعة 08:00 ص حتى الساعة 04:00 عصراً، وذلك لغرض أعمال ازدواجية الطريق، متمنين السلامة للجميع.