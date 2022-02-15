"الجبير" يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير خارجية الأوروغواي

استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين مع نائبة رئيس الجمهورية

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر وزارة العلاقات الخارجية الأوروغويانية، وزير خارجية الأوروغواي فرانسيسكو بوستشيو، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية الأوروغواي.



وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين والشعبين الصديقين، وبحث أوجه تعزيز العمل المشترك والتنسيق الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكل ما من شأنه يعزز الأمن والسلم الدوليين.



وقد أقام وزير خارجية الأوروغواي مأدبة غداءٍ تكريماً لمعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق له.



حضر اللقاء ومأدبة الغداء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأوروغواي إياد بن غازي حكيم، وعدد من كبار مسؤولي الجانبين.

كما التقى الجبير، في مقر القصر التشريعي، نائبة رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية رئيسة البرلمان الدكتورة بياتريس آرخيمون حيث جرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث المستجدات المتعلقة بالساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. ‎