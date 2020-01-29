عزل 17 راكباً بمطار القاهرة

من جنسيات مختلفة فور وصولهم

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، 17 راكباً من جنسيات مختلفة، فور وصولهم من السودان وإثيوبيا على عدة رحلات طيران، بدون حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.

وصرحت مصادر بالحجر الصحي بالمطار، بأنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرات القادمة من الخرطوم وأديس أبابا، فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 17 راكباً لشهادات التطعيم ضد العدوى، من جنسيات وأعمار مختلفة.

وأمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بعزل الركاب بمستشفى حميات العباسية؛ للتأكد من خلوّهم من العدوى.

ووفق صحيفة "اليوم السابع"، أضافت المصادر، أنه تم نقل الركاب المعزولين تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار إلى مستشفى الحميات بعدة سيارات إسعاف من المطار.

يُذكر أن سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة، تشدد إجراءات الفحوص الطبية على كل الركاب القادمين من المدن الصينية والترانزيت لدولة الصين؛ تحسباً لوجود أي إصابات أو الاشتباه في الأعراض المرض القاتل، حيث يتم فحص درجات الحرارة للركاب، وأيضاً مشاكل الجهاز التنفسي التي تعدّ من أعراض الفيروس القاتل.

وفي حال الاشتباه في أي حالة من الحالات بين الركاب القادمين على الرحلات الجوية، يتم على الفور عزل الراكب وتحويله إلى مستشفى الحميات بالعباسية؛ للتأكد من خلوّه من العدوى، فيما يتم منح جميع الركاب كروتاً صحية؛ لمتابعة حالاتهم الصحية فترة لمدة تصل إلى 14 يوماً من وجودهم داخل البلاد.

وتشهد المطارات بجميع دول العالم عامة والمطارات المصرية خاصة، خلال هذه الآونة، إجراءات وقائية مشددة؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا"، عن طريق تكثيف جهودها حول الركاب القادمين والمسافرين من وإلى المدن الصينية، خاصة بعد أن أودى الفيروس بحياة العشرات وتسبب في إصابة أعداد تجاوزت ألف شخص.