شاهد بالمسجد الحرام.. تطبيق التباعد بين المصلين خلال أداء صلاة التراويح

في ظل التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد

طبقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التباعد بين المصلين داخل المسجد الحرام.

وأظهرت مقاطع فيديو تطبيق التباعد بين المصلين خلال أداء صلاة التراويح مساء اليوم في المسجد الحرام.

يأتي ذلك في ظل التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعلنت عن إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين، مع استمرار تعليق حضور المصلين، مبيّنة أن الصلاة ستكون خمس تسليمات فقط.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المسجد الحرام صلاة التراويح فيروس كورونا الجديد

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25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441 11:20 PM

في ظل التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد

شاهد بالمسجد الحرام.. تطبيق التباعد بين المصلين خلال أداء صلاة التراويح

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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طبقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التباعد بين المصلين داخل المسجد الحرام.

وأظهرت مقاطع فيديو تطبيق التباعد بين المصلين خلال أداء صلاة التراويح مساء اليوم في المسجد الحرام.

يأتي ذلك في ظل التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعلنت عن إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين، مع استمرار تعليق حضور المصلين، مبيّنة أن الصلاة ستكون خمس تسليمات فقط.

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الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المسجد الحرام صلاة التراويح فيروس كورونا الجديد

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