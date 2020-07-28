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دعت للإبلاغ في حال عدم وجود أي منها

"الزكاة والدخل" تحدِّد العناصر الواجب توافرها لمعرفة الفاتورة الضريبية

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل وجوب التعرُّف على العناصر التي يجب توافرها في الفاتورة الضريبية.

وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "إن الفاتورة الصحيحة يكتب عليها اسم المتجر، والتاريخ، والرقم الضريبي، وضريبة القيمة المضافة".

وأضافت: "في حال لم تتوافر هذه العناصر بالفاتورة، أو عدم وجود رقم ضريبي بالفاتورة، يمكنك الإبلاغ من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة".