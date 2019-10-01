بعد أشهر من الجمود.. أمريكا وكوريا الشمالية تستأنفان محادثات تفكيك "النووي"

تجري على مستوى مجموعات العمل بعد 4 أيام

اتفقت كوريا الشمالية والولايات المتحدة، على إجراء محادثات على مستوى مجموعات العمل، في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، في تطور قد يكسر شهورًا من الجمود منذ فشل اجتماع قمة بين زعيمي البلدين في فبراير (شباط) الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية، اليوم (الثلاثاء).

ونقلت الوكالة عن بيان صدر باسم "تشوي سون هوي" نائبة وزير الخارجية، أن تسريع المفاوضات على مستوى مجموعات العمل يهدف إلى التطوير الإيجابي للعلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وبحسب "رويترز": تهدف المحادثات إلى تفكيك برنامجي الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية، المتعثرَين منذ انتهاء القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، في فيتنام، دون اتفاق.

وعلى الرغم من أن كوريا الشمالية أبدت مؤخرًا استعدادها لإجراء محادثات على مستوى مجموعات العمل، فإن الرسائل التي بثها إعلامها الرسمي ألمحت إلى أن واشنطن يتعين أن تبدي المزيد من المرونة.