ترحيبًا بولي العهد.. معالم أبوظبي تتزيّن بألوان العلم السعودي

منها جسر الشيخ زايد آل نهيان

ترحيبًا واحتفاءً بالزيارة الرسمية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات، التي بدأها اليوم (الأربعاء)؛ ازدانت أبرز معالم أبوظبي بألوان العلم السعودي.

وأظهرت صور نشرها الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، قصر الوطني الذي شهد مراسم الاستقبال الرسمية لولي العهد، وجسر الشيخ زايد آل نهيان، يزدانان بألوان العلم السعودي.

كما أظهرت الصور لافتة ترحيب على مبنى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، تتضمن: "مرحبًا محمد بن سلمان".

