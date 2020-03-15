الهلال يعلن خضوع "عطيف" إلى "الحجر المنزلي"

بعد إجرائه عملية جراحية في برشلونة

وصل عبدالله عطيف لاعب خط وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى الرياض قادماً من إسبانيا.

وكان عطيف قد أجرى عملية في الركبة بمدينة برشلونة.

وقال النادي :" اللاعب وصل من إسبانيا عن طريق الإجلاء للرعايا السعوديين، وبدأ المكوث في الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً اتباعاً لتعليمات وزارة الصحة السعودية".