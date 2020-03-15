الهلال يعلن خضوع "عطيف" إلى "الحجر المنزلي"

بعد إجرائه عملية جراحية في برشلونة

وصل عبدالله عطيف لاعب خط وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى الرياض قادماً من إسبانيا.

وكان عطيف قد أجرى عملية في الركبة بمدينة برشلونة.

وقال النادي :" اللاعب وصل من إسبانيا عن طريق الإجلاء للرعايا السعوديين، وبدأ المكوث في الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً اتباعاً لتعليمات وزارة الصحة السعودية".

فيروس كورونا الجديد عبدالله عطيف الهلال الحجر المنزلي

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15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 07:41 PM

بعد إجرائه عملية جراحية في برشلونة

الهلال يعلن خضوع "عطيف" إلى "الحجر المنزلي"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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وصل عبدالله عطيف لاعب خط وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى الرياض قادماً من إسبانيا.

وكان عطيف قد أجرى عملية في الركبة بمدينة برشلونة.

وقال النادي :" اللاعب وصل من إسبانيا عن طريق الإجلاء للرعايا السعوديين، وبدأ المكوث في الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً اتباعاً لتعليمات وزارة الصحة السعودية".

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فيروس كورونا الجديد عبدالله عطيف الهلال الحجر المنزلي

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