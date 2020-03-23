300 عينة اشتباه "كورونا" يوميًّا بحائل والنتائج سلبية.. ضبط مليونيْ كمامة

"السليم": تخصيص فندقين للحجر الصحي الاحترازي وتجهيز مركز للمراقبة

أكد متحدث إمارة حائل عبدالعزيز السليم، خلال مداخلته مع برنامج إيقاع المساء بإذاعة الرياض، أن صحة حائل تفحص ٣٠٠ عينة يوميًّا لمشتبه بهم في حمل فيروس "كورونا"، جاءت نتائجها -حتى إجراء اللقاء- سلبية وسليمة ولله الحمد.

وأشار "السليم" إلى أن "صحة حائل" خصصت فندقين للحجر الصحي الاحترازي، استقبلت ١٤٧ شخصًا؛ فيما جهّزت مرکزًا للقيادة والتحكم لمراقبة ورصد حالات مستشفيات المنطقة ومحافظاتها على مدار اليوم؛ فيما جهزت غرف عزل في مستشفيات المنطقة ومحافظاتها، وأنشأت عيادة الإفصاح عن "كورونا"؛ وذلك في مقر مستشفى الملك سلمان التخصصي التي استقبلت خلال الأيام الماضية 2249 حالة.

وأوضح أن فرع وزارة التجارة بحائل، يقوم بجولات رقابية يومية لنشاطاتها التجارية بـ35 فرقة موزعة على البلاغات ورصد الأسعار وكمية المخزون؛ مضيفًا أن غرفة عمليات التجارة تَلَقّت 249 بلاغًا، تم تحرير مخالفات بحق ٥٥ ممن أبلغ عنهم، بما نسبته 22٪ من إجمالي البلاغات منذ إنشاء مركز إدارة الأزمات الأسبوع الماضي.

وأردف: "فرع وزارة التجارة وعدد من الجهات المعنية المشتركة، ضبَط مخزنًا يحتوي على مليون و860 ألف كمام كان مخطط بيعها خارج منطقة حائل".