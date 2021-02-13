أبرزها بين مورينيو وجوارديولا.. مواجهات نارية بالدوريات الأوروبية اليوم

ليفربول ضد ليستر سيتي بالبريمرليج .. وبرشلونة يواجه ألافيس في "الإسباني"

يُقام اليوم، السبت، عديدٌ من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة ليفربول ضد ليستر سيتي، وتوتنهام ضد مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

وفيما يلي أبرز مواعيد مباريات السبت:

الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي - ليفربول 3:30 ظهراً

مانشستر سيتي - توتنهام هوتسبير 8:30 مساءً

برايتون - أستون فيلا 11:00 مساءً

الدوري الإسباني

غرناطة - أتلتيكو مدريد 4:00 عصراً

برشلونة - ألافيس 11 مساءً

الدوري الإيطالي

نابولي- يوفنتوس 8:00 مساءً

سبيزيا - ميلان 10:45 مساءً

دوري أبطال إفريقيا

الترجي - تونجيث السنغالي 4:00 عصراً

مازيمبي - شباب بلوزداد 4:00 عصراً

صن داونز - الهلال السوداني 7:00 مساءً

حوريا كوناكري - بيترو أتلتيكو الأنجولي 7:00 مساءً

الوداد - كايزر تشيفز 10:00 مساءً.