التلفزيون العراقي يعلن هلاك الإرهابي قاسم سليماني

بعد قصف موكبه

أعلن التلفزيون العراقي الرسمي، فجر اليوم، مقتل قاسم سليماني؛ قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأكّد التلفزيون العراقي هلاك قاسم سليماني؛ وأبو مهدي المهندس؛ في قصفٍ استهدف موكبهما.

من جهتهم، أكّد مسؤولون أمريكيون لـ"رويترز"، أن واشنطن نفّذت ضرباتٍ ضدّ هدفين لهما صلة بإيران في بغداد.