التلفزيون العراقي يعلن هلاك الإرهابي قاسم سليماني

بعد قصف موكبه

أعلن التلفزيون العراقي الرسمي، فجر اليوم، مقتل قاسم سليماني؛ قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأكّد التلفزيون العراقي هلاك قاسم سليماني؛ وأبو مهدي المهندس؛ في قصفٍ استهدف موكبهما.

من جهتهم، أكّد مسؤولون أمريكيون لـ"رويترز"، أن واشنطن نفّذت ضرباتٍ ضدّ هدفين لهما صلة بإيران في بغداد.

مقتل قاسم سليماني قاسم سليماني

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03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441 04:47 AM

بعد قصف موكبه

التلفزيون العراقي يعلن هلاك الإرهابي قاسم سليماني

عبدالله البرقاوي

الرياض

235 148,722

أعلن التلفزيون العراقي الرسمي، فجر اليوم، مقتل قاسم سليماني؛ قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأكّد التلفزيون العراقي هلاك قاسم سليماني؛ وأبو مهدي المهندس؛ في قصفٍ استهدف موكبهما.

من جهتهم، أكّد مسؤولون أمريكيون لـ"رويترز"، أن واشنطن نفّذت ضرباتٍ ضدّ هدفين لهما صلة بإيران في بغداد.

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