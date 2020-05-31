بالصور.. بلدية ظلم تنفذ حزمة من المشروعات التنموية والخدمية

تضمنت استكمال سفلتة الأحياء وإنارتها وترصيفها

تنفّذ بلدية ظلم حالياً حزمة من المشروعات التنموية والخدمية، وسوف تؤدي هذه المشاريع إلى تنمية مركز ظلم وتحسين صورتها الحضارية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس مطلق بن فرحان السبيعي أن البلدية تعمل حالياً على تنفيذ عددا من المشاريع التنموية والخدمية، مشيراً إلى أن المشاريع تتضمن ردم وتسوية وسفلتت مخطط المنح المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، وإعادة تأهيل وإنارة للشوارع على مرحلتين، ودرء أخطار السيول، واستكمال سفلتة الأحياء وإنارتها وترصيفها بمخطط رقم (1).

وأكد "السبيعي" أن هذه المشاريع تهدف إلى راحة المواطنين والمقيمين، وكذلك تهيئة البنية التحتية، والتي تسهم في تطوير منظومة الخدمات في المنطقة، إضافة إلى أن البلدية تعمل على توفير جميع الخدمات وتنفيذها بجودة عالية وفق المواصفات الفنية المعمول بها.