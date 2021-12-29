"العامري": دعم ولي العهد أوصل موروثنا العريق ومهرجاننا الكبير للعالمية

مالك "الشامخات" يؤكد المنافسة وينوّه بالإيجار

رحّب مالك "الشامخات" محمد بن عبدالله العامري بخطوة نادي الإبل في فتح مجال الإيجار في المهرجان بنسخته السادسة.

وقال "العامري": شهد مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته السادسة فتح الباب على مصراعيه لإيجار الإبل في جميع الألوان، بدعم وترحيب من نادي الإبل والتشجيع المتواصل من الشيخ فهد بن حثلين الذي يتابع بكل دقة تفاصيل فعاليات المهرجان، وهذا من رؤيته الناجحة لزيادة حجم المردود المالي لاقتصاد الإبل.

وبيّن "العامري" أن النجاح الذي شهده المهرجان جاء بدعم ورعاية سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل، حتى وصل لهذه المكانة العالية العالمية؛ فهو مهرجان الإبل الأول في العالم في جميع مسابقاته وفعالياته وموروثه الأصيل.

وبيّن "العامري" أنهم أكملوا الاستعداد للمنافسة بمهرجان المؤسس -طيب الله ثراه- عبر منقيته "الشامخات" في فئة بيرق المؤسس، والتنافس على اللقب المهم، خاصةً بعد أن حققت "الشامخات" في آخر مشاركة لها المركز الثاني في البيرق.

وكان "العامري" قد دخل في عالم إيجار القعدان لصالح دبوس الدبوس عبر قعودين من منقية "الشامخات".

ميدانيًّا تنطلق، صباح اليوم الخميس، مسيرات الإبل الجمل، والدخول إلى مقر لجان التحكيم المبدئي؛ تمهيدًا لعرضها أمام لجنة التحكيم في وقت لاحق.

الجدير بالذكر أن المهرجان شهد إبرام صفقات عديدة في مختلف الألوان والفئات بين المتسابقين الدبوس والمري، وارتفعت القيمة السوقية للاستثمار في الإبل عبر الإيجار لا يتجاوز يومين فقط، وبمبالغ باهظة تتراوح بين مليون ومليوني ريال، فيما تعدّ الصفقة الأعلى على الإطلاق استئجار الدبوس 8 من الفرديات بمبلغ 20 مليون ريال.