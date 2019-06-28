بدء أعمال قمة الـ20 في أوساكا اليابانية.. والقادة يلتقطون الصور التذكارية

بدأت قبل قليل أعمالُ قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، ورَأَسَ وفد المملكة إلى القمة صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ حيث التقطت الصور التذكارية لرؤساء وفود دول مجموعة العشرين المشاركين في القمة.
بعد ذلك توجّه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسية للقمة؛ حيث بدأت أعمال القمة.محمد بن سلمان في اليابان جولة ولي العهد الآسيوية 2019 قمة قادة العشرين 2019
قادة وفود الدول المشاركة يتوجّهون للقاعة الرئيسية وولي العهد يزيّن وفد المملكة رئيسًا
بدأت قبل قليل أعمالُ قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، ورَأَسَ وفد المملكة إلى القمة صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ حيث التقطت الصور التذكارية لرؤساء وفود دول مجموعة العشرين المشاركين في القمة.
بعد ذلك توجّه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسية للقمة؛ حيث بدأت أعمال القمة.