بيانات رسمية: تراجع الطلاق في المملكة 13.6% خلال العام

‏‫متوسط نسبة الطلاق من الزواج 38.2% خلال 5 سنوات

أظهرت بيانات وزارة العدل تراجع نسبة حالات الطلاق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي بنسبة 13.6%.

وبلغت عقود الزواج الموثقة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 106419 عقد زواج، فيما بلغت حالات الطلاق الموثقة عبر محاكم المملكة منذ 1 محرم 1440هـ حتى نهاية شهر رمضان المنصرم 38365 صك طلاق، بينما كانت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 44409 صكوك طلاق، بما يعني تسجيل الطلاق نسبة انخفاض قدرها 13.6% في الأشهر التسعة من العام الهجري الحالي.

وتقدر نسبة ما تم توثيقه من صكوك طلاق مقارنة بما تم توثيقه من عقود زواج خلال السنوات الخمس الماضية تقدر في المتوسط بـ38.2%، إذ شهدت الأعوام الخمسة الماضية توثيق (265464 صك طلاق) فيما تم توثيق 694151 عقد زواج في كل مناطق المملكة.