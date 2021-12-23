"الجفالي" توقع اتفاقاً لنقل مصانعها إلى "الوادي الصناعي" في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

لتنفيذ استراتيجية المجموعة في توسيع القطاع الصناعي مواكبةً لرؤية 2030

أعلنت مجموعة إبراهيم الجفالي وإخوانه عن خطتها الاستراتيجية للبدء في نقل عدد من مصانعها إلى منطقة الوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على ساحل البحر الأحمر، حيث وقّعت الشركة مؤخراً اتفاقاً مع المدينة لاستئجار مساحات كبيرة من الأراضي في الوادي الصناعي لإنشاء ٣ مصانع؛ (الشركة الوطنية لصناعة السيارات المحدودة، الشركة العربية للصناعات المعدنية، ليبهير السعودية). حيث قام رئيس مجلس إدارة مجموعة إبراهيم الجفالي وإخوانه الأستاذ خالد الجفالي والسيد سيريل بيايا الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية بتوقيع الاتفاقية.

وبهذه المناسبة تحدث السيد سيريل بيايا الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية قائلاً: "يسعدنا في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أن نعلن عن توقيع عقد إيجار أراضٍ مع مجموعة إبراهيم الجفالي وإخوانه، حيث يعد هذا التوقيع بمثابة إضافة للوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بكونه أحد أهم المحاور الصناعية واللوجستية الرئيسية على البحر الأحمر وفي المنطقة بأكملها؛ نظراً لموقعه الاستراتيجي بالقرب من الميناء البحري وبنيته التحتية المتطورة، ومرافقه المصممة على أحدث طراز عالمي واتصاله المباشر بشبكة متكاملة من وسائل النقل، ومن المتوقع أن يتم استكمال الأعمال خلال عامين".

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة إبراهيم الجفالي وإخوانه الأستاذ خالد الجفالي بأن توجه المجموعة للاستثمار في منطقة الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يأتي بعد دراسات وجدنا من خلالها بأن هذه المنطقة هي أفضل الخيارات لتنفيذ استراتيجيتنا في توسيع القطاع الصناعي في المجموعة بما يتواكب مع التغيير الإيجابي الكبير الذي تشهده بلادنا استجابةً للدفعة الحيوية التي أحدثتها رؤية المملكة 2030 في شتى مناحي الحياة في بلادنا ومنها القطاع الصناعي بكافة مكوناته، وعلى وجه التحديد الصناعي الذي يعوّل عليه كثيراً لتحقيق مستهدفات الرؤية في تحويل المملكة إلى التصنيع المتقدم بما يغطي احتياجاتنا، ثم التحوّل إلى التصدير إلى الأسواق الخارجية. وأضاف قائلاً: "وضعنا في مجموعة إبراهيم الجفالي وإخوانه أهدافاً استراتيجية لزيادة الاستثمار في القطاع الصناعي تعزيزاً لمكانة المجموعة التي كان لها السبق في العديد من المشاريع الصناعية منذ أعوام طويلة، واليوم بعد أن وجدنا كافة المقومات التي تدعم توجهنا في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تملك البنية التحتية القوية والموقع المميز، بالإضافة أن سكن العاملين يعتبر جزءاً من المخطط، قررنا نقل عدد من مصانعنا إلى منطقة الوادي الصناعي في المدينة الاقتصادية، ونحن على ثقة بعد مشيئة الله في تحقيق النتائج المرجوة".

من جهته تحدث السيد ماجد متبولي رئيس الوادي الصناعي قائلاً: "نحن في الوادي الصناعي فخورون بالتوقيع مع شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه لإنشاء عدد من المصانع لتجهيز وتجميع المركبات في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية والأكبر من حيث المساحة، ونظراً لما يتميز به الوادي الصناعي من موقع استراتيجي متصل مباشرة بالعديد من الأسواق المجاورة مع توفر البنية التحتية فقد أصبح الوادي الصناعي منطقة جاذبة لأكبر شركات تصنيع المركبات".