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أكد: الحوثيون استحدثوا مركزًا للجمارك بالمعسكر واتخذوا المدنيين دروعًا بشرية

"التحالف" يدعو المدنيين لإخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء اليمنية حفاظًا على سلامتهم

دعت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن المدنيين إلى إخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء اليمنية حفاظًا على سلامتهم.



وأكدت اتخاذها الإجراءات القانونية للتعامل مع أي تهديدات من جانب ميليشيا الحوثي الإرهابية.



وأشارت إلى أن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين من معسكر السوادية بمحافظة البيضاء، كما استحدثوا مركزًا للجمارك بمعسكر السوادية، واتخذوا المدنيين دروعًا بشرية.