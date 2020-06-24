"بري" يدعو إلى إعلان حالة طوارئ مالية بعد انهيار العملة اللبنانية

شدد على ارتباط الإصلاح بالحصول على القروض

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم (الأربعاء)، الحكومة والبنك المركزي والبنوك المالية إلى إعلان حالة طوارئ مالية واستعراض جميع خطوات حماية العملة اللبنانية المنهارة.

وشدد "بري" على أن لبنان لن يحصل على فلس واحد من صندوق النقد الدولي أو أي دولة مانحة حتى ينفذ إصلاحات في مقدمتها الإسراع بإصلاح قطاع الكهرباء الذي يتكبد خسائر، وفقاً لـ"رويترز".



