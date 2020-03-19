مكتب التربية العربي الخليجي يستعرض واقع البنى التحتية للتعليم عن بعد

خلال اجتماع استثنائي بحث خلاله الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع أزمة كورونا

رأس مدير عام مكتب التربية العربية لدول الخليج العربية الدكتور علي بن عبدالخالق القرني في الرياض اليوم أعمال اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج، الذي عقد عن "بعد" بمشاركة وكلاء وزارات التربية والتعليم في دول المكتب.

واستعرض الاجتماع واقع البنى التحتية للتعليم عن بعد والمحتوى الرقمي واقتراحات التطوير، والاستعداد لرفعها لأعضاء المؤتمر العام، وزراء التربية والتعليم في دول المكتب.

ونوه المجتمعون بالجهود المبذولة لدعم مسيرة التعاونِ التربوي، مؤكدين أن تلك المسيرة أثبتت قدرتها على توحيدِ الرؤى والتوجُّهات التربوية بين دول المكتب وتنفيذ المشروعاتٍ والبرامجَ التربويةٍ المشتركة حتى أصبحت نتائجها وما صدر عنها من منتوجاتٍ تمثِل مرجعياتٍ لخطط تطوير التعليم وتحسين كفاياته، إلى جانب مساهمتها في إيجاد الحلولِ لمعالجة كثيرٍ من القضايا التربوية، علاوةً على اللحمة التي رسختها مسيرة التعاون التربوي المشترك.

وتم خلال الاجتماع بحث استعدادات دول المكتب وجاهزيتها لمواجهة الأزمة التي تمر بها المنطقة والعالم جراء فيروس كورونا واستعراض الإجراءات التي اتخذتها وزارات التربية والتعليم للتعامل مع الأزمة.

كما ناقش حلول التعليم عن بُعد للطلاب صغار السن وكيفية التعامل بصفة خاصة مع الفاقد التعليمي لطلاب المستوى النهائي في المرحلة الثانوية، وأثر ذلك على قبولهم في مؤسسات التعليم العالي ومعادلة شهاداتهم في الدول الأعضاء.