"أمير عسير" يقلّد مدير شرطة خميس مشيط رتبة "عميد"‎

قلد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بمقر ديوان الإمارة، مدير شرطة خميس مشيط العميد حمد مانع آل منجم رتبته الجديدة.

وهنّأ أمير المنطقة العميد "آل منجم" على الثقة الكريمة؛ متمنيًا له التوفيق والنجاح.

من جانبه، رفع العميد آل منجم، شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه وتوجيهاته له؛ سائلًا الله تعالى أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر.