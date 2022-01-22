"تعليم الطائف" يؤكد جاهزيته لاستقبال 150 ألف طالب وطالبة غدًا

في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.. في أجواء آمنة وصحية

أعلن مدير عام ‫تعليم الطائف، طلال اللهيبي، الجاهزية لاستقبال أكثر من 150 ألف طالب وطالبة وطفل وطفلة بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؛ لمواصلة رحلتهم التعليمية في أجواء آمنة وصحية.

جاء ذلك، خلال تفقد "اللهيبي"، بحضور مساعده للخدمات المساندة، مساء اليوم، للعديد من المدارس، قبل ساعات من عودة طلاب وطالبات الابتدائية ورياض الأطفال إلى مقاعد الدراسة.

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22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443 06:25 PM

في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.. في أجواء آمنة وصحية

"تعليم الطائف" يؤكد جاهزيته لاستقبال 150 ألف طالب وطالبة غدًا

متعب البقمي

الطائف

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أعلن مدير عام ‫تعليم الطائف، طلال اللهيبي، الجاهزية لاستقبال أكثر من 150 ألف طالب وطالبة وطفل وطفلة بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؛ لمواصلة رحلتهم التعليمية في أجواء آمنة وصحية.

جاء ذلك، خلال تفقد "اللهيبي"، بحضور مساعده للخدمات المساندة، مساء اليوم، للعديد من المدارس، قبل ساعات من عودة طلاب وطالبات الابتدائية ورياض الأطفال إلى مقاعد الدراسة.

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